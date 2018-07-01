Фернанду Сантуш рассчитывает, что Роналду останется в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил надежду, что капитан команды Криштиану Роналду продолжит международную карьеру и примет участие в розыгрыше нового международного турнира - Лиги наций. Сегодня португальцы вылетели с чемпионата мира-2018, уступив в 1/8 финала Уругваю (1:2).

- Уже в сентябре стартует новый турнир УЕФА. Мы хотим, чтобы Роналду был с нами, помогал молодым ребятам, - цитирует O Jogo Сантуша. - У нас молодая команда, и очень важно, чтобы капитан был с ней.

- Роналду сегодня играл один?

- Ни одна команда не играет с одним футболистом. Даже если это Криштиану. Он шел в дриблинг, открывался, но мы не победили, потому что соперник забил 2.