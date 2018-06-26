Фернанду Сантуш: "Португалия вышла в 1/8 финала и не хочет останавливаться на этом"

Главный тренер сборной Португалии​ Фернанду Сантуш после ничьей с Ираном в матче чемпионата мира-2018 (1:1) заявил, что португальцы не намерены останавливаться. В 1/8 финала его команде предстоит сыграть с Уругваем.

- Мы вышли в 1/8 финала и не хотим останавливаться на этом, - приводит пресс-служба ФИФА слова Сантуша. Мы еще до игры понимали, что сыграем или с Уругваем, или с хозяевами турнира. Конечно, это разные сценарии: у России была бы мощнейшая поддержка, а Уругвай - команда с топ-игроками, она прекрасна. Но и Португалия тоже! У нас есть свое оружие, и мы собираемся выиграть

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ