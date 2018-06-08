Фернанду Сантуш: "Португалия все еще далека от идеала"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после товарищеского матча с Алжиром (3:0) отметил, что команда еще не вышла на пик формы и будет добирать по ходу чемпионата мира в России.
- Мы все еще далеки от идеала, мы должны расти по ходу турнира. Некоторые аспекты нужно улучшить, есть игроки, которые впервые играли вместе в таком сочетании, - приводит Goal слова Сантуша. - Есть много хороших моментов, но есть и то, что нужно улучшить.
На чемпионате мира португальцы сыграют в группе В с командами Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).
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