22:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернанду Сантуш: "Португалия должна подтвердить статус одного из фаворитов чемпионата мира-2018"


Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подчеркнул, что команде досталась очень сложная группа на чемпионате мира-2018. При этом специалист уверен, что португальцы должны подтверждать статус одного из фаворитов турнира.

Португальцы выступят в группе B вместе с командами Испанией (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

– Конечно, португальцев и испанцев можно назвать фаворитами группы, но жребий может выглядеть обманчиво, – приводит ТАСС слова Сантуша. – Во– первых, нам предстоит сыграть с испанцами в первом матче. Во-вторых, команды Ирана и Марокко не проиграли ни одной встречи в отборе. В любом случае, мы должны подтверждать статус одного из фаворитов турнира.

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