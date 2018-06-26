Фернанду Сантуш: "Не волновался за Роналду"

Главный тренеры сборной Португалии Фернанду Сантуш после ничьей с Ираном в матче чемпионата мира-2018 (1:1) отметил, что в эпизоде с фолом Криштиану Роналду​, на его взгляд, была обычная борьба.

- Куарежма забил великолепный гол, сыграл просто потрясающе, как и умеет, - сказал Сантуш. - Матч сложился непросто, хотя Португалия была лучше. Хочу поздравить Карлуша Кейроша, он создал фантастическую команду. Она борется, работает и отдает все силы на поле до последней минуты. Мы контролировали ход матча до определенного момента. Но потом Азмун стал действовать индивидуально против Виллиама, и мы немного потерялись, отдали середину поля.

Второй тайм начали очень хорошо, Виллиам стал опускаться к центральным защитникам, чтобы выманить туда же и Азмуна. Португалия контролировала игру вплоть до пенальти, который, к сожалению, не забила. После этого момента Иран поверил в себя. Если бы сделали счет 2:0, матч можно было завершать.

- Что скажете о нарушении Роналду, за которое он получил желтую карточку?

- Я нисколько не волновался, мне показалось, что это обычная борьба. Арбитр сделал то, что и должен был: трижды обращался за помощью к ВАР. Он назначил два пенальти и дал карточку Криштиану. Я сам повторы не смотрел, так что мнение высказывать не буду. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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