Фернанду Сантуш: "Криштиану – как портвейн. Чем дальше – тем лучше"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча чемпионата мира против Марокко (1:0) признал, что у его команды далеко не все получалось.

– 10-15 минут – и у нас опять стало не хватать воздуха в легких. Марокко оказывал очень сильное давление на нас, было очень тяжело. Матч получился очень похожим на тот, что был против Испании. Нам не хватало динамики. Но все сложилось удачно. И, конечно, нельзя не отметить Криштиану. Он становится все старше, но забивает все чаще. Он как хороший портвейн, который с возрастом только улучшает свои качества. Он прекрасно чувствует свои возможности, знает, как над собой работать. Мы победили, но пока рано рассуждать о наших шансах в плей-офф. Групповой турнир – это всегда серьезное испытание, и впереди матч с Ираном. Пока он не прошел, я не буду рассуждать, с кем нам лучше играть – с Уругваем или с Россией. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Португалия - Марокко: онлайн-трансляция