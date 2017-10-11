Фернанду Сантуш: "Игроки Португалии своей победой сделали мне подарок на день рождения"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Швейцарией (2:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что игроки сделали подарок к его дню рождения. По мнению наставника, его подопечные хорошо контролировали мяч.

- Я всегда думал, что это возможно, - приводит A Bola слова Сантуша. - Я был уверен в своих игроках, к счастью, они сделали мне этот подарок на день рождения. Когда есть класс и организация - вы ближе к победе. Мы хорошо контролировали мяч. Не все 90 минут были идеальными, но мы победили. Мы едем в Россию! У нас идеальный симбиоз между тренером и игроками. Я верю во всех нас, в нашу работу. Игроки создают фантастическую атмосферу.