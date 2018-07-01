09:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернанду Сантуш: "Игроки очень опечалены, я сам опечален"


Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения в 1/8 финала чемпионата мира от Уругвая (1:2) отметил, что команда выложилась на все сто и заслуживают слов благодарности. Также он поздравил соперника с победой.

Я был сейчас в раздевалке, игроки очень опечалены, я сам опечален, – приводит слова Сантуша "РИА Новости". - Благодарю своих игроков. Во втором тайме они показали хорошую игру, выложились на все сто, но проиграли. И нам остается только поздравить сборную Уругвая.

Мы пытались разблокировать фланги – в первом тайме это не очень получилось, во втором было уже получше. Я не хочу комментировать судейство, это все игровые моменты. Мы надеялись на другой результат.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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