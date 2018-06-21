Фернанду: "Хороший был бы финал ЧМ Россия – Бразилия. Болел бы за Бразилию"

Полузащитник "Спартака" Фернанду рассказал, что был бы не против, если в финале чемпионата мира встретились сборные России и Бразилии.

- Честно говоря, не успел посмотреть первую игру сборной Бразилии на чемпионате мира, потому что я находился в самолете, - цитирует официальный сайт "Спартака" Фернанду. - Не согласен, что без меня там некому бить штрафные. У нас очень хорошая сборная. Да, в первом матче не удалось показать результат, но, думаю, дальше будут победы и хороший футбол. Финала Россия - Бразилия? Хороший был бы финал. Трудно сказать, за кого бы я болел. С одной стороны, в российской сборной играют мои друзья: Самедов, Зобнин, Кутепов. С другой – я бразилец. Поэтому, наверное, все-таки болел бы за Бразилию.

Напомним, пентакампеоны в своем первом матче на чемпионате мира не смогли переиграть Швейцарию (1:1). Впереди у бразильцев встречи с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").

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