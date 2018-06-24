Фернандо Йерро: "Сборной Испании нельзя расслабляться в матче с Марокко"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро отметил, что его подопечные должны провести матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Марокко с максимальной концентрацией. Марокканцы уже лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

- Очевидно, что мы хотим заработать три очка и выйти с первого места. Игра будет сложной, но игрокам надо оставаться уверенными в себе, - цитирует ТАСС Йерро. - Сборная Марокко сильна, подвижна и не в первый раз играет в финальной части чемпионата мира. Они провели неплохо и первый, и второй матч.

Многие команды расслабляются к этой стадии турнира, когда уже гарантирован выход. Но мы не должны себе это позволить. Мы должны думать только о победе. Надо быть уверенными в себе и своих возможностях.

Испания - Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)