Фернандо Йерро: "Сборная Испании будет бороться за победу на ЧМ-2018, несмотря на увольнение Лопетеги"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро отметил, что увольнение Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018 не должно стать поводом для игроков опускать руки.

- Я сказал футболистам, что это не повод опускать руки и не бороться за победу. У всех есть желание бороться и добиться многого на турнире. Сейчас на игроках лежит ответственность перед всей страной, перед болельщиками, и им следует думать не о смене тренера, а о чемпионате, и в первую очередь - о первой игре с португальцами.

Сейчас команда не отказывается от намерений бороться за победу в чемпионате. Они как хорошие профессионалы и футболисты понимают, что тренеры приходят и уходят, и к этому нужно относиться нормально. Я уверен, что они должны выкладываться на поле. На чемпионате мира нам никто ничего не подарит, и любой мастер может отправить нас домой, и мы это понимаем.

Напоминм, Лопетеги сегодня был отправлен в отсавку из-за того, что вел переговоры с "Реалом" за спиной руководства испанской федерации футбола. Ранее мадридский клуб объявил о назначении, несмотря на то, что контракт Лопетеги со сборной Испании действовал до 2020 года.

Португалия - Испания: прямая онлайн-трансляция матча - 15 июня в 21.00

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