Фернандо Йерро: "Мы знаем, как играет сборная России"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России​ заявил, что хорошо изучил соперника. Также он добавил, что испанцы с нетерпением ждут игры.

- Мы знаем, как играет сборная России, игра флангами и борьба за мячи в воздухе делают атаки соперника очень опасными, - цитирует Marca Йерро. - Россияне также играют на своем стадионе перед своими фанатами. Мои игроки взволнованы и с нетерпением ждут плей-офф

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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