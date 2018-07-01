Фернандо Йерро: "Мы желаем сборной России всего самого доброго"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после поражения от сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира не стал оценивать перспективны российской команды в четвертьфинале. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).



- Могли бы вы отметить какие-то хорошие стороны у сборной России? И может ли она пройти в полуфинал ЧМ?



- Я не хочу оценивать российскую сборную, пусть их тренер это сделает. Он, кстати, отлично работает, как вы видите. Они очень хорошо защищаются, работают на стандартах, у них есть высокие игроки, хорошо играют в пас. Наша стратегия была выбрана правильно. Мы желаем сборной России всего самого доброго, и пусть они достигнут того, что заслужат на поле. Может, они еще раз поменяют стиль своей игры. (Игорь РАБИНЕР)





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