Фернандо Йерро: "Мы провели разведку. Сделали все, чтобы подготовиться к матчу с Россией"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира рассказал о тщательной подготовке команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира с Россией. По словам Йерро, футбол - игра сюрпризов.

- Вы говорили, что Россия, возможно, изменит систему игры на три защитника в центре обороны. Вы спланировали, как адаптироваться к этим изменениям?



- Каждый тренер выходит на игру с планом на нее. Можно всю ночь мотать туда-сюда видеозаписи, а потом выходишь на поле и видишь, что соперник все поменял. Футбол - игра сюрпризов. Мы провели свою разведку, знаем преимущества России и индивидуальные характеристики игроков. Я сделал все, что от меня зависит. У нас команда, которая может адаптироваться к любым изменениям.

- Вы хотите положительный вопрос. Попробую. Германия вылетела, как Испания четыре года назад. Какие ошибки она сделала, и что вы не должны повторить?



- Сложный вопрос. Я работаю со сборной Испании и не буду давать рекомендации Германии. Это блестящакя команда, несмотря ни на что. Что я могу сказать Леву? Прекрасный тренер. Просто очень высокий уровень соревнований, все всех детально изучают. У меня сейчас и так забот полон рот.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17:00. (Игорь РАБИНЕР)



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