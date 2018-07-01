Фернандо Йерро: "Мы думали. что о тактике с пятью защитниками уже забыли, но нет"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после поражения от сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира заявил, что у его команды было 5-6 возможностей для взятия ворот. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).



- После ваших побед в 2008, 2010, 2012 почему остальной мир научился лучше нейтрализовывать тактику сборной Испании?



- Потому что в каждом ЧМ какие-то свои тренды начинают проявляться. Тогда у нас были одни игроки, и тогда мы играли на том уровне, когда ничей другой стиль не мог сравниться с нашим. Мы выиграли три турнира, но сейчас на дворе 2018, и многие вещи изменились. Многие сборные играют с 5 защитниками, мы думали, что об этом уже забыли, но нет. Все меняется. У нас был настрой, была вера в то, что мы выступим успешно. До того, как мы начали выигрывать турнира, нам говорили, что у нас нет своей идентичности. Сейчас она есть. (Игорь РАБИНЕР)





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