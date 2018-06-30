Фернандо Йерро: "Может, сборная России изменит схему. Но влезть в мозги Черчесову я не могу"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился мнением о том, какой тактики будет придерживаться российская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира.

- Вы играете с соперником, которого будут поддерживать болельщики. И у него не хватит совести играть только в обороне.

- Не могу гадать на кофейной гуще. Мы будем стараться играть максимально быстро. Мы играли с российской сборной в Петербурге, она оказывала на нас очень большое давление. На ЧМ она играет по-другому. Не будем гадать. Может, российский тренер изменит систему. Может, нет. Не могу влезть в мозги Черчесову.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17:00. (Игорь РАБИНЕР)

Испания - Россия: текстовая трансляция 1 июля в 17.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"