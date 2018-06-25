Фернандо Йерро: "Какая разница, довольны ли мы тем, что сыграем с Россией?"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после матча с Марокко (2:2) признал, что в обороне у его команды есть проблемы.

- Почему Испания играла сегодня так медленно? Что не так с вашей командой?

- А кто обещал, что против Марокко будет легко? Эта команда проиграла два первых матча, но заслуживала гораздо большего. Мы знали, что после такого соперник будет очень мотивирован. Да, нам есть что улучшать.



Пять пропущенных голов - серьезная проблема. Нужно смотреть правде в глаза. В то же время мы заняли первое место и нужно мыслить позитивно.

- Вы довольны, что в 1/8 финала вам предстоит сыграть с Россией?

- Какая разница, довольны мы или нет? Мы заняли первое место и сыграем со второй командой группы А. Понятно, что Россию будет поддерживать стадион. Но все решается на поле. Атмосфера на трибунах на нас не влияет.



- Как вы относитесь к системе ВАР?

- У нее есть недостатки, есть преимущества. Но я считаю, что в целом это наиболее справедливый подход. (Филипп ПАПЕНКОВ)



Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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