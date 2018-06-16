Фернандо Йерро: "Испания следовала плану Лопетеги в матче с Португалией"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после ничьей с Португалией в матче чемпионата мира-2018 (3:3) признался, что не стал бы менять никого из своих игроков на португальского форварда Криштиану Роналду, оформившего хет-трик. Также он добавил, что команда готовилась к игре по плану предыдущего тренера Хулена Лопетеги​, уволенного за 2 дня до турнира.

– Когда играешь против Криштиану, такие моменты происходят, как сегодня, – цитирует "Р-Спорт" Йерро. – Я знаю его хорошо, но не поменял бы его ни на одного из своих игроков. Две трети матча мы держали мяч, играли уверенно. Но иногда возникают обстоятельства, когда происходит небольшой сбой.

Лопетеги много работал со всеми. И мы следовали этому установленному плану, который разрабатывался на игру. Очень благодарен всем, кто готовил команду. Очень мало времени было, поэтому благодарю всех за усилия приложенные, учитывая непростую ситуацию. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе.

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