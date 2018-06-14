Фернандо Йерро: "Испания не изменит стиль игры"

Фернандо Йерро, который сменил на посту главного тренера сборной Испании уволенного Хулена Лопетеги, рассказал, что при нем команда будет играть в тот же футбол, который показывала ранее. Контракт с Лопетеги был расторгнут после того, как он возглавил "Реал", за два дня до начала чемпионата мира.

Завтра, 15 июня, в 21.00 по московскому времени испанцы проведут на мировом первенстве первый матч, в котором сыграют против Португалии.

– Как планируете играть против Португалии и особенно против Криштиану Роналду? – вопрос Йерро.

– Тренер и игроки сборной Португалии обладают большим опытом. У них есть все, чтобы выиграть этот матч. Уважаем чемпионов Европы, но уверены в ребятах и в своих силах.

– Матч с Португалией – маленький финал. После увольнения Лопетеги эта игра будет особенной?

– У нас три больших финала – три матча в группе. Нужно побеждать во всех. Каждый из игроков должен выложиться на сто процентов.

– Увидим ли мы другую Испанию?

– Мы мало что изменим – времени почти не было. Но и так понимаем, что нужно делать, у нас четкая концепция. За два дня невозможно что-то поменять.​ (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Кроме Португалии испанцы в группе В сыграют с командами Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).