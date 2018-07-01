Фернандо Йерро: "Если и кого-то винить в поражении от России, то меня"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро взял вину на себя за поражение от сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).

- Если вас оставят тренером, вы согласитесь?

- Если честно, это меня сейчас не беспокоит. Не думаю, что это очень важно на данном этапе. Надо заняться кое-чем другим. Мы должны разделить эту боль. Мы приехали сюда с амбициями, взяли в сборную лучших игроков страны. И тем не менее мы не показали того футбола, которого от нас ожидали на ЧМ. До ЧМ мы выиграли около 20 игр, команда играла в таком составе два года. Это сделал Лопетеги, который работал до меня. Не проиграли ни одного матча в основное время, но уезжаем. За три дня до ЧМ меня неожиданно назначили на эту должность, мне пришлось взять на себя это бремя. Поэтому если кого-то и судить, то меня. Я поставил репутацию на карту, потому что это моя работа. (Игорь РАБИНЕР)

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