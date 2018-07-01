Фернандо Йерро: "Честно вам говорю - уезжаю с этого чемпионата с абсолютно спокойной совестью"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после поражения от сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира заявил, что его команда выложилась без остатка на этом турнире. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).



- Не думаете, что в случившемся вина федерации футбола Испании, которая сняла Лопетеги и назначила вас за два-три дня до начала турнира?



- Нет. Нет. Нет. Нельзя сейчас начинать друг на друга пальцем показывать. Давайте будем реалистами. Ситуация сложилась вот так. Думаю, абсолютно бессмысленно анализировать прошлое. Мы приняли такие решения. Не хочу кого-то винить. Меня назначили на эту должность, точка. Я принял на себя эту роль, потому что чувствую ответственность за испанскую команду. И я за это отвечаю. Никогда не избегаю вины, если я в чем-то виноват. Честно вам говорю - уезжаю с этого чемпионата с абсолютно спокойной совестью. Мы все выложились в этом чемпионате и сыграли очень хорошо. Мы отдали все, но футбол есть футбол. Я вину с себя не снимаю. (Игорь РАБИНЕР)





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