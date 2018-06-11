Фернандо Муслера: "Уругвай будет в каждом матче играть на победу, пока о России не думаем"

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера отметил, что Россия проведет чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, и в этом не стоит сомневаться. Первую игру на чемпионате мира уругвайская команда проведет против сборной Египта, матч состоится 15 июня в Екатеринбурге. В понедельник сборная Уругвая провела открытую тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область).

– Я совершенно не сомневаюсь, что у России получится хорошо организовать чемпионат, провести его на самом высоком уровне, это сильная и большая страна, здесь все будет хорошо, очень много красивых мест, – цитирует ТАСС Муслеру. – Жалко, правда, что далеко от Уругвая.

Все соперники в группе представляются нам одинаковыми по силам, чтобы потом не было неприятных сюрпризов, поэтому мы никого не выделяем. Мы будем в каждом матче играть на победу, пока о России не думаем. Мы очень долго обсуждаем каждого соперника, и пока все мысли направлены на Египет.

Нас очень хорошо встретили, пели национальные песни при заезде на базу. Мы очень довольны и благодарны, что нам предоставили такие условия для того, чтобы жить, тренироваться и готовиться к самому главному событию, матчам чемпионата мира.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу //

Полный календарь чемпионата мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу