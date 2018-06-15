Фернандо Кавенаги: "Показалось, что Россия сыграла не на всю мощь"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги выразил мнение, что Россия сыграла не в полную силу в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Форвард посетил игру, прошедшую 14 июня в "Лужниках".

- "Лужники" порядком изменились. Как и Россия в целом. Но мне приятно сюда возвращаться, - цитирует gazeta.ru Кавенаги. - Тем более, фаны "Спартака" все еще меня помнят.

Что до игры, то мне понравилась сборная России. Даже показалось, что сыграла не на всю мощь, приберегла запал для будущих сражений.

Выделять кого-то мне бы не хотелось. Скажу банальность, но россияне были сильны именно командой. Причем во всех линиях.

Сборная России на чемпионате мира по футболу