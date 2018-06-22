Фернандо Кавенаги: "Месси лучший, но он один не может играть за всех"

Бывший нападающий "Спартака" Фернандо Кавенаги в интервью "СЭ" отметил, что проблемы сборной Аргентины начались задолго до чемпионата мира-2018. По его словам, критика Лионеля Месси после матча с Хорватией (0:3) неоправдана.

– Сложнейший матч, – начал Кавенаги. – Хорватия – очень хорошая команда, а Аргентина не использовала очень хороший момент при счете 0:1. Потом раскрылась, побежала вперед, и все – получила. Вот так.

– Все говорят о Месси. Он виноват?

– Месси не один играет. Это проблема команды. И проблема не только команды, сложностей здесь много и они глобальные. Это все началось еще задолго до чемпионата мира, куда мы и так попали с большим трудом. Но слушайте – с чего мы подводим итоги? Еще есть шанс выйти из группы.

– Если Аргентина не выйдет в плей-офф, что будет в стране?

– Да ничего. Ничего хорошего, ха-ха! Встретят, конечно, команду не так, как обычно, но все-таки это футбол. И даже мы, аргентинцы, понимает, что футбол – игра.

– Постоянные разговоры о роли Месси не мешают команде?

– Нет, потому что Месси – лучший футболист мира. Это нормально, что о нем говорят. Месси лучший, но он один не может играть за всех. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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