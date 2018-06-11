Фернандеш сказал на русском языке, что португальцы надеются на поддержку россиян

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш на пресс-конференции перед тренировкой своей сборной в Кратове сказал, что его команда надеется на поддержку россиян на предстоящем чемпионате мира.

Португальцы проведут свой первый матч на турнире 15 июня против Испании.



- Мы надеемся на поддержку русского народа, - сказал Фернандеш на русском языке, продолжая отвечать на вопрос о предстоящем матче с Испанией.

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