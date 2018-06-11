13:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернандес хочет повторить путь Виктора Ана и стать чемпионом мира в составе России

Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Защитник Мариу Фернандес хочет стать чемпионом мира в составе сборной России и быть в чем-то похожим на шорт-трекиста Виктора Ана.

– Вы знаете, кто такой Виктор Ан?

– Нет.

– Кореец, который получил российский паспорт и выиграл три золотых медали на Олимпиаде. У вас есть планы сотворить нечто подобное?

– Конечно, тоже хочу выиграть золото со сборной России. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Напомним, Ан до 2011 года представлял Южную Корею, завоевав три золотые медали Олимпийских игр. В 2011 году он принял российские гражданство. На Олимпиаде-2014 в составе сборной России Ан выиграл три золота.

Бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года. 

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