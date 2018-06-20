Фернандес дал интервью. А Черышев его переводил

Игроки сборной России Мариу Фернандес и Денис Черышев дали интервью пресс-службе национальной команды после победы в матче чемпионата мира-2018 против Египта (3:1). Черышев стал автором одного из голов, забил он его после передачи Фернандеса.
- Довольны, но надо продолжать дальше работать, - сказал Черышев. - Не надо много заострять внимания, надо идти дальше.
Дальше вопросы репортер задавал только Фернандесу, а Черышев передавал его слова.
- Все его хорошо приняли, он очень доволен, что удалось пройти дальше, - сказал Черышев о партнере по команде. - Пас он классный отдал.
- "Классный пас отдал" - это ваши слова или его?
- Это... наши!
- Вспомните момент, как вы отдавали пас. Качнули защитника, как это произошло?
- Он говорит, что соперник близко к нему стоял. Его удалось обыграть, он меня увидел и отдал пас. Получилось забить.
- Сильно устали от матча психологически и физически?
- Физически и психологически, конечно, устаешь. Все 90 минут надо держать концентрацию.
В конце интервью Фернандес сказал "Вперед, Россия" по-русски, а Черышев - по-испански.
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https://www.youtube.com/watch?v=nIGisPbATf0&feature=youtu.be