21:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернандес дал интервью. А Черышев его переводил


Игроки сборной России Мариу Фернандес и Денис Черышев дали интервью пресс-службе национальной команды после победы в матче чемпионата мира-2018 против Египта (3:1). Черышев стал автором одного из голов, забил он его после передачи Фернандеса.

- Довольны, но надо продолжать дальше работать, - сказал Черышев. - Не надо много заострять внимания, надо идти дальше. 

Дальше вопросы репортер задавал только Фернандесу, а Черышев передавал его слова. 

- Все его хорошо приняли, он очень доволен, что удалось пройти дальше, - сказал Черышев о партнере по команде. - Пас он классный отдал. 

- "Классный пас отдал" - это ваши слова или его?

- Это... наши! 

- Вспомните момент, как вы отдавали пас. Качнули защитника, как это произошло?

- Он говорит, что соперник близко к нему стоял. Его удалось обыграть, он меня увидел и отдал пас. Получилось забить.

- Сильно устали от матча психологически и физически?

- Физически и психологически, конечно, устаешь. Все 90 минут надо держать концентрацию. 

В конце интервью Фернандес сказал "Вперед, Россия" по-русски, а Черышев - по-испански.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

Опрос

Как сборная России выступит на чемпионате мира-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=nIGisPbATf0&feature=youtu.be

К комментариям
4
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ