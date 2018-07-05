Фермер установил соломенный памятник ноге Акинфеева

Ставропольский фермер установил соломенный памятник ноге вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

Памятник представляет собой ногу в цветастой бутсе, возвышающуюся над тюком соломы. На ней лежит футбольный мяч. Арт-объект назвали "Ногой святого Акинфея".

1 июля 32-летний голкипер отбил ногой решающий пенальти от Яго Аспаса в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

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