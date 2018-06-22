Фермален и Компани не сыграют за Бельгию в матче с Тунисом

Защитники сборной Бельгии Томас Фермален и Венсан Компани не сыграют за сборную Бельгии в матче с командой Туниса на ЧМ-2018, сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

- Знал, что будете спрашивать про состав, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Отвечу так: если мы хотим победить, то должны полагаться на всех своих футболистов. Завтра со сборной Туниса готовы играть все кроме Фермалена и Компани, которые еще не полностью восстановились.

Матч между сборными Бельгии и Туниса состоится 23 июня в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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