Феномен Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду играл на девяти крупных турнирах. И на каждом забивал. На чемпионате мира-2018 португалец уже оформил хет-трик (в матче с Испанией – 3:3 в Сочи), но вряд ли остановится.

Сегодня его ждет встреча с Марокко (в Москве, на стадионе "Лужники"). А пока "СЭ" представляет статистику, которая доказывает: Криштиану – лучший футболист современности.

Бомбардиры по конфедерациям. Фото "СЭ"

Главные бомбардиры крупных турниров. Фото "СЭ"

Лучшие бомбардиры крупных турниров среди участников ЧМ-2018. Фото "СЭ"

Португалия – Марокко: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь