08:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Феномен Криштиану Роналду

Феномен Криштиану Роналду. Фото "СЭ" Бомбардиры по конфедерациям. Фото "СЭ" Главные бомбардиры крупных турниров. Фото "СЭ" Лучшие бомбардиры крупных турниров среди участников ЧМ-2018. Фото "СЭ"
Феномен Криштиану Роналду. Фото "СЭ"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду играл на девяти крупных турнирах. И на каждом забивал. На чемпионате мира-2018 португалец уже оформил хет-трик (в матче с Испанией – 3:3 в Сочи), но вряд ли остановится.

Сегодня его ждет встреча с Марокко (в Москве, на стадионе "Лужники"). А пока "СЭ" представляет статистику, которая доказывает: Криштиану – лучший футболист современности.

Бомбардиры по конфедерациям. Фото "СЭ"
Бомбардиры по конфедерациям. Фото "СЭ"
Главные бомбардиры крупных турниров. Фото "СЭ"
Главные бомбардиры крупных турниров. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры крупных турниров среди участников ЧМ-2018. Фото "СЭ"
Лучшие бомбардиры крупных турниров среди участников ЧМ-2018. Фото "СЭ"

Португалия – Марокко: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

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