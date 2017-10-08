Феллаини пропустит несколько недель из-за травмы колена

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини пропустит несколько недель после травмы колена, полученной в матче отбора ЧМ-2018 с Боснией и Герцеговиной, сообщает пресс-служба национальной команды. У него диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена.
Напомним, хавбек "Манчестер Юнайтед" провел на поле всего 29 минут и был заменен. Он пропустит следующий матч отбора ЧМ-2018 с Кипром, который пройдет 10 октября.
⚽ @Fellaini is out for a couple of weeks & #BELCYP. Scan ➡ left knee injury (MCL sprain). Get well soon Marouane ! #RoadtoRussia pic.twitter.com/jozfljXOCl– BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 8 октября 2017 г.
- Манчестер Юнайтед
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