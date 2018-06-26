Фелипе Балой: "Матч с Тунисом будет настоящим сражением"

Капитан сборной Панамы Фелипе Балой отметил, что матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира против команды Туниса будет настоящим сражением. Балой стал автором единственного забитого мяча сборной Панамы на чемпионатах мира.

- Это очень большой вызов для нас - сыграть с командой Туниса, - цитирует ТАСС Балоя. - Они сумели дать бой бельгийцам (2:5) и выступили довольно хорошо, но мы готовимся и постараемся проявить свои лучшие качества, настроены сыграть как можно лучше в следующем матче. Тунис - довольно умелая команда. Мы попробуем просто показать интересную игру и постараемся сделать так, чтобы народ Панамы мог нами гордиться, это будет настоящее сражение.

Я чувствую себя хорошо после первого исторического гола за сборную Панамы на чемпионатах мира. Это очень важно, что нам удалось забить. В заключительном матче я сделаю все возможное и поведу команду за собой.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты