Федун и Фурсенко - в Кремле

Схема рассадки на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

В Кремле проходит заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Среди участников мероприятия, которое проводит Владимир Путин, – вице-премьер Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, главы некоторых регионов, министры, представители бизнеса и спорта, а также президент "Зенита" Сергей Фурсенко и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун. Отметим, что согласно схеме рассадки Фурсенко и Федун располагаются напротив друг друга, передает из Кремля корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.