Федор Смолов: "Выходить из этой группы можно"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов отметил, что национальная команда будет серьезно готовиться к каждому сопернику по групповому турниру чемпионата мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
– Мы будем готовиться к каждому сопернику, – цитирует пресс-служба сборной России Смолова. – Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно.
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Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Краснодар
- Сборная Египта
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
hottie
Можно, но не со Смоловым в составе
20:57
Millwall82
Лучше бы Федя сказал что это "группа смерти для России", возможно и настрой был другим.
20:33