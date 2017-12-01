20:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Федор Смолов: "Выходить из этой группы можно"

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Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов отметил, что национальная команда будет серьезно готовиться к каждому сопернику по групповому турниру чемпионата мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Мы будем готовиться к каждому сопернику, – цитирует пресс-служба сборной России Смолова. – Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно.

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https://twitter.com/TeamRussia/status/936645873475481603

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (2)
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hottie

Можно, но не со Смоловым в составе

20:57

Millwall82

Лучше бы Федя сказал что это "группа смерти для России", возможно и настрой был другим.

20:33