Федор Смолов: "Выходить из этой группы можно"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов отметил, что национальная команда будет серьезно готовиться к каждому сопернику по групповому турниру чемпионата мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Мы будем готовиться к каждому сопернику, – цитирует пресс-служба сборной России Смолова. – Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно.

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