Федор Смолов: "Уверен, на чемпионате мира мы покажем, на что способны"

Нападающий сборной России Федор Смолов накануне старта чемпионата мира высказался о сопернике по стартовому матчу – Саудовской Аравии – и рассказал о задачах команды на турнир. Матч открытия мирового первенства состоится 14 июня в "Лужниках".

- Видел пару товарищеских матчей Саудовской Аравии, но не стоит по ним делать выводов. Достаточно техничная команда, старается играть в средний и короткий пас, контролировать мяч. Есть быстрые футболисты в группе атаки. У них тренер чилиец (в действительности аргентинец с испанским гражданством. - Прим. "СЭ"). Видно, что он прививает им комбинационный футбол, - цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. - Мы проделали огромную работу. Физически команда готова хорошо. На результаты контрольных матчей не стоит смотреть. У всех свои этапы подготовки. Уверен, что на чемпионате мира мы покажем, на что способны. У нас три гарантированных матча. На данном этапе стоит задача выйти из группы. Надеюсь, мы ее выполним. А дальше будет видно.

Напомним, кроме Саудовской Аравии россиянам предстоит сыграть с командами Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.