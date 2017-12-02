Федор Смолов: "Уругвай - фаворит нашей группы"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что команда может надеяться на выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. В пятницу состоялась жеребьевка группового турнира, России в соперники достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– На чемпионате мира слабых команд не бывает, - приводит пресс-служба РФС слова Смолова. - Все, кто пробился на финальный турнир, заслужили этого своей игрой. Чемпионат мира у многих футболистов бывает всего лишь раз в карьере. Все будут на пике своих эмоций, физической формы и желании, поэтому проходных матчей не будет. Самое главное – подойти в оптимальной форме, на пике, чтобы можно было показать лучшую игру. Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно.

Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно. Эта сборная – постоянный участник финальных стадий. Уругвайцы всегда борются за победу на Кубке Южной Америки. Лидеры и большинство футболистов играют в Европе и в топ-клубах на ведущих ролях. На мой взгляд, Уругвай – фаворит нашей группы.

За Египтом особо не следил, но знаю, что у себя дома они активно отпраздновали выход на чемпионат мира, все-таки египтяне не частый гость на турнире. Конечно, не могу не выделить Мохаммеда Салаха. Он играет в "Ливерпуле", являясь его лидером.

Про сборную Саудовской Аравии тяжело что-то сказать. За матчами этой сборной я тоже не следил. Мне кажется, она похожа на команду Ирана, которая играет в силовой футбол: навязывает борьбу, не уступает, превосходя многие команды именно физически. И еще раз повторю: простых соперников на чемпионате мира быть не может.

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