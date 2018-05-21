16:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Федор Смолов: "У нас есть возможность до матча с Уругваем решить свои задачи"

2

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что календарь группового этапа чемпионата мира позволяет команде решить задачу по выходу из группы. В группе А россияне сыграют последовательно с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

- На таких турнирах 75 процентов результата зависит от первых матчей в группе, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Поэтому, в моем видении, это идеальное расписание. Понятно, что со всеми сборными будет тяжелая игра, но глупо отрицать, что Уругвай на фоне сборных Египта и Саудовской Аравии выглядит более сбалансированной, сильной и крепкой командой. Поэтому у нас есть возможность до матча с ними решить все турнирные задачи в плане группового этапа.

Расписание матчей сборной России на чемпионате мираздесь.

2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЮК:

Надо в первом туре 12 очков брать,чтоб точно никто не догнал.4 трёхочковых,а в 1/4 по буллитам пройдём.

17:43

koka777

Ха Ха Ха!!!!!

16:58

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!