Федор Смолов: "У нас есть возможность до матча с Уругваем решить свои задачи"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что календарь группового этапа чемпионата мира позволяет команде решить задачу по выходу из группы. В группе А россияне сыграют последовательно с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

- На таких турнирах 75 процентов результата зависит от первых матчей в группе, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Поэтому, в моем видении, это идеальное расписание. Понятно, что со всеми сборными будет тяжелая игра, но глупо отрицать, что Уругвай на фоне сборных Египта и Саудовской Аравии выглядит более сбалансированной, сильной и крепкой командой. Поэтому у нас есть возможность до матча с ними решить все турнирные задачи в плане группового этапа.

Расписание матчей сборной России на чемпионате мира – здесь.