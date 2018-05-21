Федор Смолов рассказал, за что Головин с Шатовым "отбили друг другу пятак"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что чемпионат Европы 2016 года вышел нелепым, и рассказал, почему произошел конфликт между Александром Головиным и Олегом Шатовым.

- Буквально вчера вспоминали с Сашей Самедовым и Игорем Смольниковым нашу игру со Словакией и Евро вообще, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Все было как-то нелепо на этом Евро. Головин с Шатовым отбили друг другу пятак за то, что один вместо другого отработал в обороне, помог. В этот момент происходит розыгрыш и удар в девятку от штанги. Если дать Мареку Хамшику, футболисту высокого уровня и индивидуального мастерства, пробить с этого места еще раз пять, он не попадет туда, куда попал. Просто это все произошло конкретно в тот момент. При том что первый тайм мы со словаками нормально играли. У них не было какого-то преимущества.

Напомним, на Евро-2016 россияне заняли последнее место, набрав одно очко.