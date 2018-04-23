Федор Смолов: "После ЧМ-2018 у наших ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что клубы из ведущих европейских лиг скептически относятся к российским игрокам. Форвард считает, что удачное выступление в составе сборной России на домашнем чемпионате мира может поменять такое отношение зарубежных команд.

– В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, – цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. – Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?

Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого.