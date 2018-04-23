Федор Смолов: "После ЧМ-2018 у наших ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что клубы из ведущих европейских лиг скептически относятся к российским игрокам. Форвард считает, что удачное выступление в составе сборной России на домашнем чемпионате мира может поменять такое отношение зарубежных команд.
– В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, – цитирует официальный сайт ФИФА Смолова. – Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?
Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=4/news=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%
lev48
Очередной пиар от Феди.Никуда ты не поедешь и никому в Европе ты не нужен.потому-что тебя могут только взять в не топовый чемпионат в команду средней руки со значительным снижением зарплаты,на что ты вряд ли согласишься.А насчёт повтора рекорда Саленко на ЧМ18 ты очень сильно переоценил свои возможности.Хотя бы один гол забил в 3-ёх играх.Ведь против тебя там будут играть сборные Саудовской Аравии,Египта,в составах которых очень много игроков из испанской,итальянской,французской и английской лиг,не говоря уже про сборную Уругвая.Так-что особо губята не раскатывай.
16:41
ДжЫмкО
А что, сейчас проблема уехать в топ-чемпионат? Какой-нибудь Леванте с радостью возьмет того же Федю)
16:33
Валерий Милан-Монако
Если эта самоцель( то мне вас жалко( Лучше добиваться при отечественных клубах высоких результатов,чем повышать уровень зарубежных чемпионатах( Хочется чтоб наши игроки были патриотами,никак олигархи( которые деньги "зарабатывают" тут(а живут и инвестируют за границу( вместо того чтоб в свои родные края( Хочется ,чтоб Наш чемпионат вышел на иной уровень)например победами в Лиге чемпионов) и чтоб к нам желали приезжать сильные игроки и Наш чемпионат украшали! Хочу также напомнить,что будущее за странами которые имеют население более 100 миллионов ,именно эти страны будут доминировать в мире в области экономики и самыми привлекательными для вложения в футбольную и в любую другую спортивную индустрию)
15:49