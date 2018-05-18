Федор Смолов: "Пока не знаю, что из себя представляют сборные Саудовской Аравии и Египта"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сказал, что для начала нашей команде нужно думать о выходе из группы на чемпионате мира, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также футболист признался, что пока подробно знаком только со сборной Уругвая.

– Для вас лично какой результат на чемпионате мира будет успехом?

– Прогнозы – не самое благодарное дело. У нас есть три гарантированных матча в группе, и разумнее всего для начала поставить задачу по выходу в плей-офф. А дальше уже будем думать. Все будет зависеть еще и от того, против кого будем играть, если пройдем. Очень много вводных.

– А в плане личных достижений? Как много голов хотите забить?

– Естественно, забивать – это моя основная обязанность как форварда. Но если сборная выступит удачно, у каждого из нас появится возможность переехать в другой европейский клуб и проявить себя с лучшей стороны. Футбол – игра командная.

– Вы уже посмотрели видео матчей сборных, против которых будете играть в группе? Что можете сказать об их защитниках?

– Ага, две ночи не спал, как раз смотрел. Если серьезно, пока не совсем представляю, что из себя представляет сборная Саудовской Аравии, а также Египта, где играют несколько футболистов из ведущих европейских клубов. Будем готовиться поочередно. Станислав Саламович все расскажет. Пока представление имею только об Уругвае.

Сборная России на чемпионате мира по футболу