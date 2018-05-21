Федор Смолов – о ритуалах перед игрой: "Если что-то забыл сделать, начинается паника"

Форвард сборной России Федор Смолов признался, что верит в футбольные суеверия и старается соблюдать определенные ритуалы перед игрой.

- У меня есть не очень хорошая черта: я человек мнительный, - рассказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Я делаю какие-то свои определенные ритуалы, и если, не дай бог, что-то забыл сделать, у меня сразу начинается паника. Думаю: "Все, сейчас плохо сыграю! Нет, давай соберись, перестань об этом думать. У тебя еще есть время, и вообще это мелочь, не стоит обращать внимание".

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