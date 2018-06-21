Федор Смолов: "Не забывай свой корни"

Нападающий сборной России Федор Смолов призывает не забывать свою малую родину. 28-летний футболист, родившийся в Саратове, опубликовал в своем Инстаграме фотографию, на которой он держит российский флаг с названием этого города, свисающий с трибуны.
- Не забывай свои корни, помни..., - написал Смолов.
Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы: над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Россиянам предстоит матч против Уругвая (25 июня, Самара).
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