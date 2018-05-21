Федор Смолов: "Чемпионат мира - самый важный турнир в моей карьере"

Вице-капитан сборной России Федор Смолов признался, что предстоящий чемпионат мира станет для него самым важным турниром в футбольной карьере.

- Чемпионат мира - это возможность для каждого из нас, кто сейчас вызван в сборную России, проявить себя, - заявил в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - Что для меня чемпионат мира? Положа руку на сердце, это самый важный турнир в моей карьере. Я понимаю, мне посчастливилось, что мой футбольный век приходится на домашний чемпионат. Что мы получили право провести его, что построили современные стадионы и всю инфраструктуру. Вокруг турнира огромный ажиотаж, и не только в нашей стране, но и по всему миру. Поэтому в моей футбольной жизни, если рассуждать о каких-то будущих трансферах, чемпионат мира – это отдельный этап.

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