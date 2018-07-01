Федор Смолов: "Буду говорить после финала. Я не шутил"

Нападающий сборной России Федор Смолов после победы в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, пенальти – 4:3) снова подчеркнул: он пообщается с прессой после финала.
– Буду говорить после финала. Я же сказал еще в прошлый раз. Вы надо мной смеялись, а я не шутил, – заявил Смолов. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Напомним, что форвард не стал общаться с журналистами после матча открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).
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