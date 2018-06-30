Федор Щербаченко: "Нужно было продлевать контракт с Черчесовым еще до игры с Испанией"

Российский тренер Федор Щербаченко призвал футбольных болельщиков и специалистов обсудить будущее наставника сборной России Станислава Черчесова. По словам Шербаченко, контракт с Черчесовым стоило продлить еще до матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.



- Предлагаю всем футбольным людям обсудить новый контракт Черчесова, - начал Щербаченко. - Думаю, РФС немного затянул с предложением Черчесову заключить новое соглашение. Считаю, нужно было продлить контракт с тренером на следующий цикл еще до матча с Испанией. Тогда бы РФС показал, что удовлетворен работой Черчесова, а команда работала бы в более спокойном режиме, понимая, что у нее есть будущее.

Давайте порассуждаем. Историю с приглашением иностранных тренеров, в том числе очень известных, мы уже проходили. И поняли, к чему это все ведет. Другого российского тренера пока на горизонте нет. Я предлагаю всем сегодня обсудить эту тему и высказать свои варианты развития событий.

У Станислава Черчесова уже имеется бесценный опыт при подготовке к Кубку Конфедераций и чемпионату мира. Мы должны воспитывать не только игроков, но и тренеров.

Черчесов сейчас досконально знает российских футболистов и наш футбол. Он находится в контакте со всеми клубами.



Необходимо, чтобы наши востребованные игроки - Головин, Зобнин Кузяев, Чалов. Ташаев - уехали за рубеж. Тогда наши клубы заработают неплохие деньги, а сами ребята получат огромный опыт. На их место придут другие молодые игроки, которые заполнят эту нишу.



Мы сегодня увидели, что многие тренеры, обладая звездными составами, не смогли себя реализовать. Это относится и к Германии, и к Аргентине. Не исключаю, что в ближайшее время мы увидим и другие неудачи.

В нашей сборной, согласитесь, нет звезд мирового масштаба. Однако Черчесов, тем не менее, выполнил минимальную задачу, в отличие от многих других звездных специалистов.



Мы говорим о том, что сборной нужна смена поколений в ближайшие два года. Именно Черчесов лучше остальных знает, как этого безболезненно добиться.



Существует такая практика, когда футбольные федерации продлевают контракты с успешными тренерами. Такая ситуация должна сложиться и у нас. В любом случае, будем надеяться, что мы удачно сыграем с испанцами и пройдем дальше.



Хотел бы подчеркнуть, что я высказывают только свое личное мнение. Просто считаю, что обсуждение вопроса будущего Черчесова и сборной, очень важно для всего нашего футбольного сообщества. (Виталий АЙРАПЕТОВ)





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