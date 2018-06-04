Федор Кудряшов: "Я не Артем Дзюба, который легко вливается в любой коллектив"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов рассказал о том, как он привыкал к Москве после переезда в "Спартак".

– К Москве привыкал тяжело, – признался Кудряшов в интервью "СЭ". – Мегаполис! А я впервые так далеко. Первый год дался очень трудно в плане психологии, морального груза. Держались вместе с ребятами из Новосибирска. Для меня вообще каждый переезд на новое место, в новую команду – это стресс. Я не Артем Дзюба, который легко вливается в любой коллектив.

Он также поделился воспоминаниями об игре во втором дивизионе.

– С дядьками тренировался. Полтора сезона во второй лиге закалили меня. Стал понимать, что и как. Как надо и как не надо себя вести. Бились в каждой игре не на жизнь, а на смерть. Тяжело. Даже пару раз мог по шее схватить. Однажды вели в счете, и "мой" игрок забил. После матча ребята, мягко говоря, выражали недовольство… Но один человек, старший, по фамилии Кудинов, вставал на мою защиту. Один на один говорил потом: "Я не смогу тебя постоянно защищать перед пацанами. Так что думай, анализируй и больше не допускай ошибок". Это был хороший опыт. Такого не хватает сейчас многим молодым. Там, во втором дивизионе, закаляется характер, – сказал 31-летний защитник.

В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу.

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.

Полностью интервью с Кудряшовым читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".

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