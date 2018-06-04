22:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Федор Кудряшов: "В сборную берут тех, кто выглядит лучше"

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Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов считает, что в национальную команду приглашают тех игроков, которые лучше выглядят на футбольном поле. 

Не считаю себя полностью основным, работаю, как и все другие ребята, ведь в сборную берут не тех, кто сыграл больше всего матчей или минут, а тех, кто выглядит лучше, - сказал 31-летний игрок в интервью "СЭ".

В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу. 

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа. 

Полностью интервью с Кудряшовым читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гы

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