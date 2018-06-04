Федор Кудряшов: "В сборную берут тех, кто выглядит лучше"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов считает, что в национальную команду приглашают тех игроков, которые лучше выглядят на футбольном поле.
- Не считаю себя полностью основным, работаю, как и все другие ребята, ведь в сборную берут не тех, кто сыграл больше всего матчей или минут, а тех, кто выглядит лучше, - сказал 31-летний игрок в интервью "СЭ".
В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу.
Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.
Полностью интервью с Кудряшовым читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".
Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
Гы
То есть, тупо по фоткам? А татушки смотрят?
22:58
Rosinant
Значит скоро Лопырёву в сборную призовут.
22:33
Толян из Саратова
Фёдор главное не обосрись и не привози! Будешь лучшим блядь если выйдите в 1/8
22:22