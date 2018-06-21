Федор Кудряшов: "В первых матчах Уругвай доказал, что является сильной командой"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после тренировки в Новогорске отметил, что в предстоящий соперник по группе A на домашнем чемпионате мира Уругвай комбинирует атакующий и оборонительный стили игры.

– У сборной России уже было три торта во время этих сборов. Какой был самым вкусным?

– Все были очень вкусными.

– Из трех соперников по группе, кого считаете самым сильным?

– Наверное, Уругвай. В первых двух турах они доказали, что являются сильной командой. Думаю, что матч с ними будет очень интересным.

– А что скажете об этом сопернике с игровой точки зрения?

– Судя по тому, что я видел, тяжело сказать, в каком стиле они играют, в атакующем или оборонительном. Они это комбинируют.

– Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что на матч с Россией его команда выйдет выигрывать или умирать. А на что нацеливается ваша команда?

– Мы должны выходить и выполнять то, что от нас требуют и не забывать при этом, что мы играем дома. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России 25 июня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира с Уругваем. Матч пройдет в Самаре в 17.00 по московскому времени.

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