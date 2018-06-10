Федор Кудряшов: "Сборная способна повторить успех 2008 года"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью пресс-службе РФС признался, что чувствует мандраж в преддверии домашнего чемпионата мира. Он также выразил надежду на то, что болельщики станут 12-м игроком национальной команды.

– Какие у вас чувства и эмоции от предстоящего чемпионата?

– Ожидаю его с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время, чувствую небольшой мандраж.

– Ходит мнение, что мандраж заканчивается с первым касанием мяча. Это на самом деле так?

– Это зависит от самого человека. У меня мандраж уходит с первым свистком.

– Способна ли сборная повторить успех 2008 года?

– Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.

– Напомните, что вы хотели сделать, если сборная России выйдет в полуфинал?

– Я сделаю круг по Красной Площади с флагом России.

– Должны ли родные стены помочь сборной России?

– Да, болельщики должны стать 12-м игроком.

– Есть и обратная сторона. Будут ли родные стены давить?

– Не знаю, я с таким еще не сталкивался.

– Есть категории футболистов, которые злее и лучше играют в гостях, а есть те, которые делают это дома. Вы из какой категории?

– Мне кажется, я не вхожу ни в одну из них. Я могу быть злым на выезде из-за трибун, но и дома поддержка своих болельщиков окрыляет.

– Злость Кудряшова – хорошо или плохо?

– Это плохо. Злого Кудряшова уже давно не было, года два с половиной точно, поэтому можно не беспокоиться (смеется).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).