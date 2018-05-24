Федор Кудряшов: "Повторить успех Евро-2008? Почему бы и нет?"

Защитник сборной России Федор Кудряшов отметил, что сборная России, по его мнению, может повторить успех Евро-2008 и дойти до полуфинала чемпионата мира. Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.



- Можете повторить успех 2008 года?



- Почему нет? Конечно, способны. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов, - сказал Кудряшов в прямом эфире в соцсети "Одноклассники".

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